الحرة نيوز –

نفّذ طلبة من كلية البولتكنيك التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية اعتصاما أمام مجلس النواب، الأحد، احتجاجا على قيام أفراد من الامن الجامعي بتقديم شكاوى بحق 13 طالبا منهم لدى المراكز الامنية، وذلك على خلفية الاعتصام المفتوح الذي سبق وأن نفذه الطلبة في الكلية وجرى انهاؤه باتفاق نيابي مع ادارة الكلية يقضي بعدم ملاحقة الطلبة داخل الجامعة وخارجها.

وقال طلبة ان زملاءهم أصبحوا ملاحقين قانونيا بعد تقديم الشكاوى بحقهم من قبل أفراد الأمن الجامعي وأصبحوا مطلوبين أمنيين، وقد تعرض اثنان من الطلبة للتوقيف اثر تلك الملاحقة.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان الزبن ان اللجنة ستقوم بمتابعة قضية الطلبة مع وزير الداخلية كونه الضامن للاتفاق امام النواب.

وأضاف الزبن ان هذه القضية اصبحت تأخذ منحى آخر خارج السياق، مؤكدا وقوفه الى جانب الطلبة في قضيتهم العادلة.

وفي ذات السياق، قال النائب سعود ابو محفوظ ان هنالك تعهدا بعدم ملاحقة الطلبة من قبل ادارة الكلية، مشيرا إلى أنه سيقوم مع زملائه النواب بمتابعة قضية الطلبة الملاحقين مع الجهات المختصة.