الحرة نيوز –

انقلبت شاحنة نقل محملة بمواد تالفة، الأحد، إثر تدهورها على الطريق الصحراوي، بمحافظة العقبة، حسب مصدر في الدفاع المدني.

وقال المصدر ، إن “كوادر الاسعاف والطوارئ، تعاملت مع حادث انقلاب شاحنة نقل محملة بحاوية مواد تالفة، بعد تدهورها على الطريق الصحراوي الخلفية، مما أدى إلى إصابة السائق”.

وبيّن المصدر، أنه تم إسعاف السائق إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، فيما وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.

وأوضح مصدرأمني ، أن أسباب الحادث تعود إلى تغيير المسرب المفاجئ، مما أدى إلى فقدان السيطرة على الشاحنة.