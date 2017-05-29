الحرة نيوز –

قال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن بلاده ستقرر في غضون أسبوعين ما إذا كانت ستسحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك الجوية التركية.

ويتمركز نحو 250 جنديا ألمانيا في القاعدة لتقديم الدعم في الحرب ضد تنظيم ‘داعش’ الإرهابي.

وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها تبحث نقل جنودها من إنجيرليك إلى الأردن أو دولة أخرى في المنطقة لأن الحكومة التركية ترفض التصريح لمشرعين ألمان بزيارة القاعدة.

وتدهورت بشدة العلاقات بين ألمانيا وتركيا، وكلاهما من أعضاء حلف شمال الأطلسي، بعد خلافات دبلوماسية متتالية.

وتمثل أحدث خلاف في غضب أنقرة من منح برلين اللجوء لأتراك متهمين بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة في تركيا في يوليو/ تموز الماضي. وتسببت المحاولة في إطلاق حملة تطهير داخل الجيش والقضاء والأجهزة الحكومية.

وقال مسؤول بالخارجية الألمانية طلب عدم نشر اسمه ‘لا زلنا نعقد محادثات مع الجانب التركي بشأن إنجيرليك وسنعمل على التوصل إلى حل حتى منتصف يونيو’.

وكان مسؤولون أتراك قالوا لرويترز إن قيام مشرعين ألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك لن تكون مناسبة في التوقيت الحالي.