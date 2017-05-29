الحرة نيوز –

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة عجلون الاحد 40 طردا غذائيا على اسر اطفال مركز المنار للتنمية الفكرية.

وقال مدير التنمية الاجتماعية في المحافظة مالك بني عطا ان المديرية وضعت خطة لتقديم المساعدات وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين خلال شهر رمضان بالإضافة الى اقامة الافطارات الخيرية .

واضاف بني عطا ان المديرية وزعت 1560 شيكا، قبل شهر رمضان بقيمة 100 دينار لكل اسرة فقيرة، وتوزيع التمور بواقع 20 كيلوا غرام لكل اسرة استفاد منها 650 اسرة، مشيرا الى ان المديرية تقوم بالتنسيق والتشبيك مع الجمعيات الخيرية بهدف توحيد الجهود للوصول الى الشرائح الفقيرة وتقديم كافة اشكال المساعدة لها.