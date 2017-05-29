الحرة نيوز –

تؤكد إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الالتزام بكافة متطلبات السلامة والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تؤكد إدارة الاعلام على ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية الكفيلة بالحد من وقوع الحوادث وذلك من خلال :

1)اخذ الحيطة والحذر أثناء عملية الطهي وتفقد اسطوانة الغاز والخرطوم ومانعة التسرب .

2)ضرورة الابتعاد عن السرعات العالية وعدم قيادة المركبة في حالات الشعور بالتعب أو الإرهاق.

3)حفظ الأطعمة بشكل سليم خوفا من وقوع حوادث التسمم .

4)تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خوفا من الإصابة بضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

5)القائمين على المشاريع الإنشائية ضرورة متابعة العاملين واعطائهم قسطا كاف من الراحة أثناء العمل وخلال فترة الصيام .

6)ضرورة الالتزام بالنصائح الصادرة عن الطبيب المختص للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والضغط وأمراض القلب.

7)مراقبة الأطفال أثناء تواجدهم بالمنزل وإبعادهم عن مصادر الخطر وخاصة داخل المطبخ .

8)الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة إلى ذلك