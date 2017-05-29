الحرة نيوز –

هاجم النائب الدكتور صداح الحباشنة حكومة الدكتور هاني الملقي من جديد، قائلا إنها تغوّلت على مجلس النواب وسلبته “لجانه”، مشيرا إلى أن بعض اللجان تسير وفقا لرغبات وايماءات الحكومة، خاصة في ظلّ ترؤس نواب ضعاف تلك اللجان.

وأضاف الحباشنة في تعليقه على الرفض الحكومي لاصدار قانون عفو عام، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب تماطل بفرض العفو العام على الحكومة، وذلك بالرغم من تسلمها مذكرة نيابية تطالب بصياغة مشروع قانون للعفو العام، مشيرا إلى أن الطلب النيابي ضاع بين اللجنة والمجلس..

وأشار الحباشنة إلى أن الحكومة “طنّشت” المذكرة النيابية الأخرى المطالبة بعفو عام، وذلك بعدما تعاملت معها على أساس حسابات “الربح والخسارة” وليس مصلحة المواطنين.

ومن جانبه، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، احمد فريحات، إن اللجنة لم تتلقّ أي ردّ رسمي على مذكرة العفو العام التي تقدم بها النواب الى الحكومة، لافتا إلى أنه سيتم بحث مصير تلك المذكرة خلال الدورة العادية القادمة.

وأضاف فريحات إن الحكومة وحدها هي الجهة المعنية باصدار قانون للعفو العام في المملكة ويقوم مجلس النواب بالمصادقة عليه وتحسينه فقط قبل رفعه إلى مقام الملك ليوشّحه بارادته السامية.