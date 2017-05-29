الحرة نيوز –

دشن ناشطون حملة اعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شراء الدواجن بسبب ارتفاع اسعارها خلال الشهر الفضيل

ووصل سعر الكيلوا الواحد مايقارب دينارين ونصف رغم عدم وجود مبرر خاصة في ظل احتياجات الناس لهذه المادة الغذائية في شهر رمضان وذلك رغم التوقعات بانخفاض أسعارها غير أن آمال المواطنين خابت

وليس من المتوقع أن تلقى مثل هذه الحملة تجاوبا من قبل المواطنين كما هي حال دعوات المقاطعة السابقة التي لم تحقق ثمة نتائج باستثناء الضجيج الاعلامي

وتدعي نقابة تجار المواد الغذائية انخفاض اسعار الكثير من المواد الغذائية بينما ذلك الأمر غير صحيح

ولم تنخفض بالمثل اسعار الخضار والفواكه رغم الادعاء بذلك