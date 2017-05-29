الحرة نيوز –

ظلت أسعار النفط ضعيفة أليوم الاثنين بعد أن قوضت الزيادة المستمرة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة حملة تقودها أوبك للحد من المعروض من النفط.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت خمسة سنتات عن آخر إغلاق لها إلى 52.10 دولار للبرميل في الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.

وظلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي الوسيط أقل من 50 دولارا للبرميل هابطة ثمانية سنتات إلى 49.72 دولار.

وكانت دول منظمة أوبك وبعض الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك قد اتفقت في الأسبوع الماضي على تمديد تعهد بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. ولكن هذا القرار لم يذهب إلى المدى الذي كان يأمله مستثمرون كثيرون.

وكان اتفاق مبدئي سار منذ يناير كانون الثاني سينتهي في يونيو حزيران من هذا العام.

وعلى الرغم من التخفيضات المتواصلة لم ترتفع أسعار النفط كثيرا عن 50 دولارا للبرميل.

وسيعتمد كثير من نجاح أوبك على الإنتاج في الولايات المتحدة التي لا تشارك في التخفيضات وحيث ارتفع الإنتاج عشرة في المئة منذ منتصف 2016 لأكثر من 9.3 مليون برميل يوميا مقتربا من مستويات إنتاج روسيا والسعودية أكبر المنتجين للنفط.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات التنقيب زادت من عدد منصات الحفر للأسبوع 19 على التوالي إلى 722 منصة وهو أعلى عدد منذ ابريل نيسان 2015 .ويقول محللون إن السبيل لوقف التخمة المستمرة في المعروض هو خفض المخزون العالمي الضخم من الوقود.-(رويترز)