الحرة نيوز –

ذكر مصدر مطلع أن الحكومة تتجه لتمديد مهلة الحصول على البطاقة الذكية بدلا من البطاقة الشخصية الحالية، حتى نهاية العام الجاري.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هناك ضغطا كبيرا على مكاتب دائرة الأحوال المدنية في فروعها في المملكة، وهناك تخوف من عدم قدرة الحكومة على إصدار البطاقة الذكية خلال المدة المقررة، التي تنتهي في 15 من حزيران القادم اي بعد نحو ١٨ يوما فقط.

وكانت الأحوال المدنية اعلنت في وقت سابق عن اصدار البطاقة الشخصية الذكية الجديدة بدون مقابل، لتشجيع المواطنين على تبديل بطاقاتهم بأسرع وقت ممكن.

كما أعلنت عن دوام مكاتب دائرة الأحوال المدنية أيام العطل والسبت لغايات إصدار البطاقة الذكية حصرا.

ووفق المصدر فإن معدل اصدار البطاقات اليومي يقترب من 22 الف بطاقة ذكية في اليوم الواحد، وهذا العدد غير كافي لاستبدال البطاقة القديمة لجميع الأردنيين