الحرة نيوز – محمد الحريري

يطالب أصحاب المحلات التجارية والبقالات الشعبية في الرصيفة وربما في مناطق أخرى من المملكة شركة بيبسي باستلام الزجاجات الفارغة خاصة بعد توقف الشركة عن انتاج العبوات التي تباع ب150 فلسا

ويقول عدد كبير من التجار أن شركة كوككاكولا أعادت لهم ثمن الزجاجات الفارغة أو مااصطلح على تسميته بدل الرهن وذلك على النقيض من شركة بيبسي التي تماطل التجار منذ حوالي عام وترفض استلام العبوات الفارغة الموجودة في مستودعات التجار والبقالات والتي تقدر قيمتها بآلاف الدنانير حيث تشكل هذه المبالغ خسارة فادحة على التجار حيث يبلغ ثمن الصندوق حوالي 3.50 دينار علما أن الكثير من البقالات تحتفظ الواحد مكنها بعدد كبير من الصناديق