الحرة نيوز –

– اكد مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ان الصندوق سيقوم بصرف راتب اضافي للمنتفعين منه قبل عيد الفطر المبارك.

واضاف السميرات) انه وبناء على قرار مجلس ادارة صندوق الزكاة والذي يرأسه وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور وائل عربيات سيصرف راتب اضافي للمنتفعين من أسر فقيرة وايتام وذلك للتخفيف عليهم في شهر الخير والبركة، مشيرا الى ان عددهم يقدر بحوالي 7 آلاف منتفع.

وأكد ان الصندوق سيقوم بصرف قسائم غذاء وكساء لجميع المنتفعين من الصندوق، حيث تبلغ قيمة القسيمة الواحدة 50 دينارا يتم صرفها من خلال المؤسسة الاستهلاكية المدنية بجميع فروعها المنتشرة بالمملكة