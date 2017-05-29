الحرة نيوز –

قال تجار أوروبيون الاثنين إن الأردن طرح مناقصة دولية جديدة لشراء 100 ألف طن من علف الشعير للتوريد من مناشىء خيارية.

وقال التجار إن الموعد النهائي للتقدم بالعروض في المناقصة سيكون الأول من حزيران(يونيو).

وكان من المتوقع طرح مناقصة جديدة بعد أن اشترى الأردن 50 ألف طن فقط في مناقصة سابقة لتوريد 100 ألف طن أغلقت في 24 أيار(مايو).

ولم يشتر الأردن أي كميات من مناقصة لتوريد 100 ألف طن من الشعير في 17 أيار.

ووجد الأردن صعوبة في شراء القمح والشعير في الأشهر الماضية بعد استحداث شروط جديدة للتحكم في الجودة وسداد القيمة أدت إلى انخفاض عدد شركات التجارة الدولية المشاركة في المناقصات.

كما لم يشتر الأردن أي كميات في مناقصة لتوريد 100 ألف طن من القمح في 23 أيار وطرح مناقصة قمح جديدة آخر موعد لتقديم العروض فيها يوم الثلاثاء الموافق الثلاثين من أيار.

وتطلب أحدث مناقصة لشراء الشعير الحبوب من محصول 2016 أو 2017.

وقال تجار إن الأردن يطلب الشعير على شحنات حجم الواحدة منها 50 ألف طن بين الأول من تشرين الأول (أكتوبر) والثلاثين من تشرين الثاني (نوفمبر).