الحرة نيوز – د. سطام حاكم الفايز

مع حلول شهر رمضان لهذا العام ظهرت بشكل واضح المعاناة على المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم في القرى والمخيمات وغيرها وليس من الغريب القول أن الكثير من العائلات الفقيرة والعفيفة لاتجد ثمن وجبة افطار في الوقت الذي يكتفي المسؤول فيه بالجلوس في مكتبه ويطلق التصريحات غير مكترث بمعاناة معظم المواطنين هذا أن لم نقل أن الكثير من الوزراء والمسؤولين على وشك مغادرة الأردن كما هو حالهم كل عام في مثل هذا الوقت حيث يقضون رمضان في العواصم الغربية وهناك يفعلون العجائب ومايندى له الجبين .

تزداد قناعة المواطن يوما بعد يوم أن هذه الحكومة ولا أي حكومة أردنية سابقة تمثله ومن جلده بل هي غريبة عنه لاتحس بما يعانيه ولاتجتهد مثل معظم الحكومات التي تحترم الشعب فتوفر له هذه الحكومات الحياة الكريمة .

واذا وجد المواطن الأعذار لهذه الحكومة الظالمة في الأيام العادية فأنه لايجد لها الأعذار في الأيام الفضيلة والمباركة حيث حل الشهر الفضيل وزادت حدة الشكوى والتذمر ووصل الفقر الى مستويات غير مسبوقة وأرتفعت نسبة جرائم القتل والانتحار والسرقة ومختلف أنواع الجرائم فيما يشير الى خطورة الأوضاع الداخلية ووصولها الى نتائج لاتحمد عقباها .

كان ينتظر المواطن أن تبادر الحكومة للتخفيف عنه بشكل حقيقي وتمكينه من توفير متطلبات الشهر الكريم لعائلته ولكن بدلا من ذلك تم الاكتفاء بتوزيع مبالغ قد يتبرع بها محسن واحد على الفقراء وهذا لايليق بالحكومة ولايليق بالشهر الفضيل فهو شهر الخير والرحمة .

نجزم أن الحكومة تتحمل وزر كل مواطن أفطر رمضان فهي لم تُبقي له أي باب من أبواب الصبر والرحمة حيث تركته يعاني الأمرين بزعم عجز الموازنة والمديونية المرتفعة وكأن هذا المواطن الفقير البقرة الحلوب والذي تم امتصاص دمائه من قبل المسؤولين الفاسدين كأن هذا المواطن يتحمل عبئ عجز الموازنة وكأنه هو من سرق أموال الخزينة .

بدلا من ذلك كله تبالغ الحكومة في سياسة رفع الأسعار والضرائب على مختلف السلع الغذائية مما يدفع التاجر الى رفع الأسعار وبالتالي لايتمكن أي مواطن من تلبية احتياجاته فيعيش أياما سوداء ويفطر الفقراء على الخبز والشاي وهم يحمدون الله أنهم يجدون الخبز والشاي فقد لايجدونه بعد وقت قريب .

من هو المسؤول الذي سيحس بمعاناة المواطنين ..هل هو الذي يجلس في مكتبه المزود بأحدث وسائل التكييف والتبريد والذي يغادر مكتبه قبل انتهاء دوامه بعدة ساعات فيترك الوزارة لصغار الموظفين .

من هو المسؤول الذي سيحس بالمواطن هل هو الذي يغادر الأردن في رمضان وينفق عشرات الألوف من الدنانير على السياحة الرمضانية ثم يعود قبل حلول عيد الفطر أو ربما بعد حلول عيد الفطر .

هذا هو حال معظم المسؤولين لاذمة ولاضمير ولا مؤهلات جاءت بهم الواسطات والمحسوبيات والصفقات والمصالح المشتركة وثقافة الفساد في بلد مثل الأردن يقولون عنه أنه محدود الموارد والمسؤول فيه منتفخ الجيوب .

المواطن تعب ومل ووصل الى مرحلة اليأس الحقيقية ويريد حدوث تغيير حقيقي لا بل يحس المواطن أن معجزة هي بمفردها قادرة على تغيير معاناتاه وحياته نحو الأفضل .

ماذا بقي للمواطن من حقوق المواطنة وماهي الواجبات المطلوبة منه بل هل بوسعه أن يؤدي الواجبات المطلوبة منه .

الحكومة زرعت روح التمرد في بيت كل مواطن وللعلم فجميع المواطنين فقراء وقلة قليلة من النخب هي من تملك المال وبهذا المال تحول حياة الناس الى جحيم فتشتري الذمم .

الحكومة مسؤولة عن كل ماسيحدث عن الفقر عن البطالة عن الفساد عن الشللية والمحسوبية ومن يأخذ حق المواطن البسيط عن امتلاء السجون بالمواطنين الذين يعانون من الديون وعن التجار الذين أفلسوا مسؤولة عن كل شيء فهي المنوط بها الحفاظ على الأمن الاجتماعي ولكنها قصرت في واجباتها وفي تحمل مسؤولياتها .