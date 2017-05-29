الحرة نيوز –

-دعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الحكومة إلى إعادة النظر في السياسة الاقتصادية التي تنتهجها، وعدم المساس بجيب المواطن، مشدداً على أهمية تشجيع الاستثمار وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين في المملكة.

وأكد، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المالية اليوم الاثنين وخصص للاطلاع على النتائج المالية العامة الربع سنوية، ضرورة إيجاد حلول مناسبة وسريعة لحل مشكلة ارتفاع الدين العام.

وقال، خلال اللقاء الذي حضره وزير المالية عمر ملحس والمدراء العامون لدوائر الجمارك العامة والأراضي والمساحة والموازنة العامة، إنه ورغم رفع الرسوم والضرائب إلا أن الدين العام لم ينخفض.

وفيما أشار الطراونة إلى ضرورة مكافحة كل أشكال التهريب والتهرب الضريبي، داعيا إلى رفد دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات بالكوادر والآليات اللازمة لتتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه.

بدوره، ذكر رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الصفدي أن الأردن يمر في ظروف مالية صعبة، ما يستدعي إيجاد حلول ناجعة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والتشارك مع القطاع الخاص في إقامة المشاريع.

من جهته، قدم ملحس شرحاً مفصلاً حول خلاصة تطورات المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي، المتضمنة إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية والانفاق والعجز والوفر المالي، إضافة إلى مجموع الدين العام الخارجي والداخلي.