الحرة نيوز –

أكد الناطق الاعلامي في وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، إن الوزارة طلبت من الشركات الكبرى المستوردة للدواجن زيادة الكميات الواردة إلى السوق المحلي سواء من خلال مسلخ أمانة عمان أو المسالخ الأخرى، وذلك لضمان خفض الاسعار على المواطنين.

وأضاف البرماوي إن الوزارة تدرس أسباب الارتفاع المفاجئ على أسعار الدواجن في السوق المحلي حتى وصلت الى هذا الحد، وكان أحد أبرز تلك الأسباب تهافت المواطنين بشكل غير منطقي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، مقابل ثبات الكميات الموردة للسوق.

وقال برماوي إنه وفي حال بقيت الاسعار على ارتفاع، فإن الوزارة ستتخذ الاجراءات المناسبة لحماية المستهلك، وهي تملك الحلول الكفيلة بخفض الأسعار.

ولفت برماوي إلى محافظة الدجاج المجمد واللحوم الحمراء على أسعارها نسبيا، بالاضافة إلى وجود عروض على الدجاج المجمد أدت الى خفض اسعاره.

وكان مواطنون اشتكوا من ارتفاع اسعار الدجاج المجمد والطازج بشكل كبير جدا ومفاجئ، فيما لوّحت جمعية حماية المستهلك بالدعوة إلى مقاطعة مادة الدجاج والامتناع عن شرائها.