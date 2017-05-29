الحرة نيوز –

شهدت الاسواق التجارية في مدينة السلط استقرارا لأسعار المواد التموينية مع بداية الشهر الفضيل مما انعش الحركة الشرائية تزامنا مع صرف رواتب الموظفين التي اثرت الحركة الشرائية لدى المواطنين وما رافقها من استقرار في أسعار السلع والمواد التموينية والخضار والفواكه، والتي جاءت ضمن معدلاتها الطبيعية مع توفر كميات مناسبة من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والبضائع الرمضانية.

وعبر مواطنون، عن رضاهم لاستقرار أسعار المواد التموينية ومختلف السلع والخضار والفواكه والتمور وتوافرها بكميات كافية باستثناء مادتي لحوم الدواجن واللحوم الحمراء التي شهدت ارتفاعا ملحوظا مع بدايات الشهر الفضيل.

وعزا مواطنون استقرار الأسعار إلى توفر البضائع والمواد التموينية بكميات مناسبة، مضيفين ان العديد من تجار الخضار والفواكه وأصحاب البسطات باتوا يقدمون عروضا أقل سعر مع حلول رمضان.

واكد رئيس غرفة تجارة السلط سعد بزبز الحياري ان الغرفة التجارية اعدت خطة من أجل ضمان جودة السلع والمواد التموينية وصلاحيتها بالتشارك مع الجهات الرقابية التزاما بدورها كشريك ممثل للقطاع التجاري الخاص في مراقبة الأسواق وضبطها.

وبين ان الغرفة على تماس مباشر مع الجهات الرقابية من خلال الجولات التي تنفذها الجهة الرقابية ميدانيا لمراقبة الاسعار وصلاحية اللحوم والدواجن ومختلف أنواع المواد التموينية، وتلقي الشكاوى والملاحظات من القطاع التجاري والمواطنين.

وحول حركة الأسواق التجارية بحلول رمضان، قال التاجر محمد سالم الطالب إن غالبية السلع والمواد الغذائية متوفرة بكميات كافية لدى المحال والمؤسسات التجارية والمؤسسات المدنية والعسكرية وبأسعار اقل من رمضان العام الماضي بحدود 10 بالمئة، اضافة الى المواصفات الجيدة للمواد المعروضة.

وبين رئيس لجنة لدية السلط الكبرى المهندس بلال المومني ان البلديات عززت من جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان على محال المواد الغذائية لضمان صحة وسلامة المواطن والبيئة بالتعاون مع الغرف التجارية ومديريات الصحة ولجان السلامة العامة، وستقوم بإتلاف أي مواد يثبت عدم صلاحيتها وتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية داعيا المواطنين الى الانتباه الى تاريخ الصلاحية