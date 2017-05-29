الحرة نيوز –

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام ان حركة السفر والشحن عبر جسر الملك حسين خلال يومي الثلاثاء و الأربعاء الموافق 30و31 أيار 2017 ستكون على النحو التالي :

تكون حركة السفر ليوم الثلاثاء الموافق 30 أيار لغاية الساعة الثالثة مساءً،ومغادرة أخر باص عرب وسياحة عند الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، ومغادرة آخر باص (VIP)للضفة والسياحة عند الساعة الثانية عشر ظهراً ومغادرة آخر باص(VIP) لأبناء القدس عند الساعة الواحدة ظهراً، ومغادرة الدبلوماسيين والوفود الرسمية وموظفي الأمم المتحدة لغاية الساعة الثانية ظهراً، وتكون حركة الشحن لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً.

وتكون حركة السفر ليوم الأربعاء الموافق31 أيار لغاية الساعة السادسة والنصف مساءً ،ومغادرة آخر باص عرب وسياحة ، و (VIP)للضفة والسياحة عند الساعة الخامسة مساءً ومغادرة آخر باص(VIP) لأبناء القدس لغاية السادسة مساءً ، ومغادرة الدبلوماسيين والوفود الرسمية وموظفي الأمم المتحدة لغاية السادسة والنصف مساءً ، وتكون حركة الشحن مغلقة.

وتهيب إدارة العلاقات العامة والإعلام بمستخدمي الجسر مراعاة التوقيتات أعلاه توفيرا لوقتهم وجهدهم