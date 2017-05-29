الحرة نيوز –

قال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى المهندس عبدالفتاح الابراهيم ان البلدية وضعت اولوية من اجل المحافظة على ديمومة النظافة، حيث قامت بشراء حاويات معدنية من موازنة البلدية، اضافة الى انها بصدد تعيين 50 عامل نظافة بالتعاون مع برنامج gtz بهدف معالجة النقص الحاصل بعدد العمال الحاليين الذين يبلغ عددهم 66 عاملا.

واضاف في تصريحات اليوم الاثنين، ان البلدية قامت بشراء ادوية لمكافحة الحشرات لرش الاحياء السكنية من الآفات والقارص وخصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، مطالبا وزارة البلديات بالعمل على تزويد البلدية بكابسات نفايات، خاصة وان الكابسات الحالية وعددها 7 بحاجة الى صيانة مستمرة.

ووزعت البلدية، اليوم، 300 حاوية معدنية على عدد من مناطق اختصاصها اطلاقا من سعيها لإدامة المحافظة على النظافة.