الحرة نيوز –

أطلقت جمعية حماية المستهلك، حملة لمقاطعة الدواجن، بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر، حملت عنوان “خلي جاجاتكم عندكم”، حسب الناطق باسم الجمعية، سهم العبادي.

وقال العبادي إن حملة المقاطعة ستنطلق الثلاثاء، وستتضمن خطة توعوية للمواطنين، بشأن أسعار الدواجن.

وأوضح، أن حماية المستهلك ترفض السقوف السعرية، التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، للدواجن، بعد غلاء أسعارها.

ووصف السقوف السعرية، بـ “غير العادلة”، وأنها تخدم الشركات على حساب المواطن.

وقبل ذلك، أعلن ناشطون، عن حملة بمقاطعة الدواجن بعد ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 50-20%، منذ بداية شهر رمضان.

وكانت وزارة الصناعة، وضعت الإثنين، سقفا سعريا لدجاج المسالخ عن 2 دينار، فيما وضعت سقفا لـ “دواجن النتافات”، عند 1.5 دينار.