الحرة نيوز –

أدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب جريمة قتل مواطنين أميركيين كانا يحاولان الدفاع عن امرأة مسلمة تعرضتا لإهانات عنصرية على متن قطار في مدينة بورتلاند ولاية أوريغون.

وكتب ترامب اليوم الاثنين تغريدة تقول ‘الاعتداءات العنيفة التي وقعت في بورتلاند يوم الجمعة غير مقبولة. الضحيتان وقفا في وجه الكراهية والتعصب’.

وجاءت هذه الهجمات على متن قطار سكة حديد خفيف في اليوم الأول من رمضان.

وأعلنت الشرطة أن القتيلين هما ريكى جون بستى (53 عاما) من هابي فالي بولاية أوريغون، وتاليسين ميردين نامكاي ميشى (23 عاما) من بورتلاند.

وقال العمدة تيد ويلر إن بيست كان من قدامى المحاربين وموظف في المدينة.

واعتقلت الشرطة جيريمي جوزيف كريستيان للاشتباه بصلته بجريمتي القتل، وتقول إنها تبحث في خلفياته المتطرفة.