الحرة نيوز –

قال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إن القوات العراقية ضربت مثالا رائعا في حماية المواطن، وإن اعلان النصر سيكون قريبا جدا.

واضاف خلال لقائه، الاثنين، مقاتلي جهاز مكافحة الارهاب في الموصل باعتباره القائد العام للقوات المسلحة العراقية ان القوات العراقية وصلت الى الحدود السورية، وهو انجاز ضمن الخطة الموضوعة لإكمال تحقيق الانتصار على عصابة داعش الارهابية.

وتقاتل القوات العراقية في اخر ثلاثة احياء في الساحل الايمن للموصل بعد تحرير 49 حيا سكنيا ،وتواصل عملياتها لتحرير 200 الف مدني محتجزين واكمال تحرير الموصل من العصابات الارهابية.