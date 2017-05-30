الحرة نيوز –

أكد الناطق الاعلامي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، موسى الطراونة، أن رئيس لجنة تسعير المطاعم الشعبية حدد موعدا لاجتماع اللجنة خلال الاسبوع القادم، وذلك لاعادة النظر بأسعار المطاعم الشعبية.

وأضاف الطراونة إن اللجنة تسلمت دراسة من قبل وزارة الصناعة والتجارة حول المتغيرات التي طرأت على مدخلات الانتاج، وستقوم بدراستها ووضع سقوف سعرية على ضوئها.

وقال الطراونة إن اللجنة ستقوم بمراجعة أسعار كافة المواد التي طرأ عليها تغيرات في المرحلة الأخيرة وإعادة تسعيرها حسب تلك المتغيرات.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات صرحت بأن رئيس لجنة مراجعة الاسعار يرفض تحديد موعد لاجتماع اللجنة متعللا بأنه مشغول بعدة قضايا، لافتين إلى ضرورة مراجعة الأسعار بعد ارتفاع كلف مدخلات الانتاج.

وتوقعت النقابة رفع أسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها المطاعم الشعبية خلال الفترة القليلة القادمة.