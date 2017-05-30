الحرة نيوز –

أكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الدكتور خالد الكلالدة، إن معظم الاعتراضات التي تلقتها الهيئة على جداول الانتخابات كانت شكلية ويجري العمل على تصويب ما تبقى منها، مبيّنا أنها تركزت في معظمها حول وجود اسم الناخب في مركز اقتراع بعيد عن مكان سكنه أو وجود اسمه في منطقة أخرى غير التي يقيم فيها، اضافة الى شكل ثالث وهو التسميات الشعبية للمناطق والتي تختلف عن المسميات الرسمية.

وأضاف الكلالدة إن الهيئة رفضت طلبات النقل الجماعية للناخبين، مبررا ذلك بكون الاقتراع في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات يكون حسب مكان الاقامة وليس مكان الولادة كما هو الحال في الانتخابات النيابية.

وجدد الكلالدة تأكيده على أن فترة الاعتراض على الجداول تنتهي مساء غد الاربعاء ولن يكون هنالك تمديد بحسب نصّ القانون، لافتا إلى أن الهيئة لديها 7 أيام للردّ على الاعتراضات حيث تنتهي المهلة في 6/6 ، وبعدها يتمّ نشر الجداول الجديدة لثلاثة أيام ومنح ثلاثة أيام أخرى للطعن لدى المحاكم وأسبوعا للرد عليها وبعد ذلك تصبح الجداول قطعية.

ولفت الكلالدة إلى أن الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات سيبدأ اعتبارا من 15 تموز ولمدة ثلاث ايام.