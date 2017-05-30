الحرة نيوز –

– بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2531 طنا منها 1945 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها:

باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين 100-250 فلسا

بصل ناشف 100 – 300 فلس

البطاطا 200 – 450 فلسا

بطيخ 100-350 فلسا

البندورة 100 -200 فلس

الجزر600 -800 فلس

الخيار 150- 500 فلس

الزهرة 200-400 فلس

فاصولياء 700 فلس – 250ر1 دينار

الكوسا 150 – 500 فلس

شمام 100- 500 فلس

الليمون 500 فلس -1 دينار

موز بلدي 250 – 700 فلس