ألحرة نيوز –

كشفت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، عن بعض مطالب التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس السلطة محمود عباس خلال زيارته للمنطقة.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب طلب من عباس الاعلان عن الاجهزة الامنية من اجهزة تعمل لصالح اسرائيل “بالخفاء” الى أجهزة امنية تتبع لجيش الاحتلال بشكل “علني” و يعملان معاً على الارض.

والتقى الرئيس الأمريكي بمدينة بيت لحم بالضفة المحتلة، برئيس السلطة محمود عباس، في محطته الثالثة من أولى زياراته الخارجية منذ توليه الرئاسة الأميركية.

وكان عباس وعدد من المسؤولين ورجال الدين الفلسطينيين في استقبال ترامب، حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف، قبل أن يدخلا إلى مقر الرئاسة في المدينة.