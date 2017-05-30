الحرة نيوز –

اوقفت الاجهزة الامنية عريسا في سجن الجويدة بعد ان اطلق الحضور عيارات نارية خلال حفل زفافه بحسب مصدر مطلع في وزارة الداخلية.

وقال المصدر إن الداخلية ستبقي على العريس في سجن الجويدة حتى يكشف عن هوية مطلق النار.

وكانت مديرية الامن العام اصدرت تعليمات لكافة إداراتها باتخاذ اجراءات جديدة وصارمة للتعامل مع ظاهرة اطلاق النار، واستخدام كافة الوسائل اللازمة لضبطها لحظة وقوعها او الابلاغ عنها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية الرادعة بحق اصحاب الافراح الذين يسمحون بتلك الممارسة في مناسباتهم.