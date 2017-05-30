الحرة نيوز –

طالب ناشطون على حملة المقاطعة الاردنية ، بوضع تسعيرة لاسعار الدواجن ، تكون ما بين الدينار والدينار وربع .

وأظهر العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن ، استياء كبيرا من ارتفاع اسعار الدواجن ووصولها الى ديناران ونصف للكيلو ، مطالبين بمقاطعتها .

من جهتها، قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الاستغلال هو العنوان الابرز لاول ايام رمضان ، ويترجم ذلك من خلال الارتفاع غير المبرر لاسعار الدواجن بشقيها المبرد والنتافات والذي قفز الى اسعار مرتفعة مقارنة مع ما قبل الشهر الفضيل بيومين وان التبرير من قبل البعض بان الزيادة في الطلب هي من ادت الى الزيادة في الاسعار فهذا كلام غير دقيق وليس علميا فبما ان الكميات متوافرة وبكثرة مثلما تعهد هؤلاء التجار للحكومة فهذا يعني انه مهما زاد الطلب فلن يؤثر على السعر وما الحجج والبراهين التي يطلقها البعض الا اسطوانات مشروخة ليس لها وجودعلى ارض الواقع.