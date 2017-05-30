الحرة نيوز – كتب أ.د. محمد الفرجات

التكتيك السوري يستدرج الدواعش عبر أراضيه بإتجاه الجنوب ليصبحوا على حدود صحراءنا الشمالية في الأردن حسبما جاء في بعض التقارير الإخبارية.

مهما يكن الأمر فإن أي إقتراب معادي يصبح على مرمى المدفعية الأردنية (المجنونة كما وصفها موشيه ديان عقب هزيمته في الكرامة)، وأمام قوم هم ذاتهم أحفاد الأنباط سادة الصحراء شيمتهم كثافة النيران ورصاص خارق حارق متفجر، وليس هذا ما يقلقنا،

فالأردن الذي ولد في العواصف وخطت مسيرته بالنار والحديد وإن لزم الأمر فسيبقى يقاتل حتى الجندي الأخير على الجبهة، وإن قدر لنا الموت فسنذهب إليه رافعي الرؤوس كمعاذ الكساسبة وراشد الزيود وسائد المعايطة، ولكننا سنحرص على أن نحصد بنيران كثيفة خصمنا قبل الموت، وهذا ليس بجديد علينا فنحن ورثة مؤتة زيد بن حارثة وجعفر الطيار وعبدالله بن رواحة الذين قدموا من ذات ديار خادم الحرمين الشريفين في أول بعثات محمد عليه السلام، ولمن لا يعرف فليذهب إلى مؤتة فجرا ليسمع صدى صليل السيوف.

لن أعود لما أنهى به راصد الأهلة وإمام الحضرة الهاشمية الأول والسابق الدكتور أحمد هليل خطبته الشهيرة التي أطاحت به بالرغم من صدق ما جاء به، ليس خوفا من أن يطاح بي، ولكن ما جاء به الشيخ هليل كان لظروف المملكة الإقتصادية، وما أقصده اليوم عسكريا جيوسياسيا بحتا، فبقاء ممالك وأنظمة الخليج رهنا بسلامة الأردن بوابتهم الشمالية، فأمام التكتيك السوري الجديد فإن الخليج وعلى رأسه المملكة العربية السعودية ديار إبن حارثة والطيار وإبن رواحة مطالبين بموقف أكثر وضوحا ودعما على كافة الصعد للأردن، اليوم وقبل الغد، قبل أن يأتي يوم ويقولوا “أكلت يوم أكل الثور الأبيض”.