الحرة نيوز –
– بلغت كميات الخضار والفواكة والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكة التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2752 طنا، منها 2117 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.
وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها:
باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 150-250 فلسا
بصل ناشف 100- 300
البطاطا 200 – 450
بطيخ 100-350 فلسا
البندورة 100 -450 فلسا
الجزر 650 -1 دينار
الخيار100- 400 فلس
الزهرة 150-350
فاصولياء 700 – 250ر1 دينار
الكوسا بين 150- 500
شمام 150- 600
الليمون 500 -1 دينار
موز بلدي 250 – 700 فلس