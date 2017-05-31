الحرة نيوز –

– بلغت كميات الخضار والفواكة والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكة التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 2752 طنا، منها 2117 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها:

باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 150-250 فلسا

بصل ناشف 100- 300

البطاطا 200 – 450

بطيخ 100-350 فلسا

البندورة 100 -450 فلسا

الجزر 650 -1 دينار

الخيار100- 400 فلس

الزهرة 150-350

فاصولياء 700 – 250ر1 دينار

الكوسا بين 150- 500

شمام 150- 600

الليمون 500 -1 دينار

موز بلدي 250 – 700 فلس