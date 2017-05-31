الحرة نيوز –

أكد مدير عام صندوق الزكاة، عبد السميرات، ان الصندوق سيقوم بالاعلان عن الدفعة الثانية من اسهم الغارمات المحجوزات والمطلوبات على ذمم مالية خلال شهر رمضان المبارك.

واضاف السميرات ان ادارة الصندوق حددت سقوف مالية للتسديد لا تتجاوز 1500 دينار للمحجوزات والمطلوبات على خلفيات جنائية شريطة عدم التكرار حسب ماهو وارد في مصارف الزكاة، مشيرا الى ان اموال الزكاة أموال وقف ويجب صرفها ضمن مساراتها المحددة.

وأشار إلى أن الدفعة التي سيتم الاعلان عنها في رمضان لن تكون الاخيرة حيث سيكون هناك دفعات مكررة خلال الايام القادمة حتى انتهاء المبلغ المرصود والبالغ للتسديد والبالغ نصف مليون دينار.

بين السميرات ان الصندوق لا يتعامل مع الطلبات الفردية التي تقدم من خلاله بل يقوم بالتعامل مع الجهات الرسمية المخولة بذلك، والممثلة بمديرية الامن العام ودائرة التنفيذ القضائي.

وأشار الى ان الصندوق يقوم بإعالة حوالي 5500 أسرة فقيرة من مختلف نحاء المملكة من خلال صرف مساعدات شهرية لها بعد اجراء الدراسات اللازمة على اوضاعها.