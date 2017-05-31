الحرة نيوز –

قال السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون إنه ليس هناك فرصة لضمان تحقيق الرئيس دونالد ترامب اتفاق سلام بين “اسرائيل” والفلسطينيين وفق مبدأ حل الدولتين.

وأشار بولتون في تصريحات لصحيفة “جيروزاليم بوست”: “ترامب رجل متفائل، ويمكن أن يأخذ فرصة جيدة، وأعتقد أن الظروف مواتية ليفرض حلاً ولكن لا اعتقد ان حل الدولتين قابل للتطبيق”.

وأضاف “بدلا من ذلك، اقترح ترامب حلا يشمل إعطاء غزة لمصر، وتقسيم الضفة الغربية والأجزاء التي لن تكون خاضعة لإسرائيلي ستصبح جزءا من الأردن”.

وأشار بولتون إلى أن الايجابيات بالنسبة للفلسطينيين ستكون “حياة اقتصادية جيدة وحياة أفضل للفلسطينيين ولأطفالهم يوما بعد يوم”.

ولفت إلى أن حماس وفتح والأردن ومصر وأغلب دول العالم لن تكون مؤيدة لمثل هذا الحل، مشيرا الى أن هناك صعوبات فيما يطلق عليه حل الدول الثلاث”.

وتابع:” مصر يمكن أن تقرر تحمل المسؤولية عن غزة في محاولة لخلق حالة أمنية واقتصادية مستقرة وبهدف الحد من “تهديد جماعة الإخوان المسلمين” التي ترتبط بها حماس، وسيطرة مصر على غزة سيسهل عليها الحد من التهديد الذي تشكله حركة حماس”.