الحرة نيوز –

أقدم أحد المواطنين اليوم بتسليم الشرطة 70 شتلة ماريجوانا كانت تنمو في حديقة منزله بالخطأ

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن أحد المواطنين قد حضر لشرطة مكافحة المخدرات وأبلغهم بوجود نبتة غريبة تنبت داخل حديقة منزله معرباً عن قلقه بأن تكون من نبات الماريجوانا، على الفور تحركت دورية الشرطة برفقة هذا المواطن إلى منزله لمعاينة هذه النباتات.

وأضاف البيان، بأن ولدى معاينة هذه الأشتال تبين بأنها أشتال نبات الماريجوانا المخدرة وعددها 70 شتلة تراوح طولها ما بين 30 -60 سم، وتبين أيضاً بأنها نمت داخل الحديقة بالخطأ عن طريق طعام الطيور والذي يحتوي البعض منه على بذور الماريجوانا غير المحمصة، كما وقام صاحب المنزل بتسليم شرطة مكافحة المخدرات طعام الطيور ليتبين بأنها تحوي 800 بذرة من بذور الماريجوانا.هذا وأكد البيان، ضبط كافة هذه الأشتال والتقدم بشكر الجزيل لهذا المواطن على تواصله الفوري مع الشرطة لدى اشتباهه بوجود هذه الاشتال .