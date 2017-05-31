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الحرة نيوز –

سقط عمود كهرباء عصر يوم أمس الثلاثاء على سيارة نجدة بطريق المغطس

ولم تحدث اصابات بين افراد دورية الشرطة