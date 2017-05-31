الحرة نيوز –

فأجأ الفنانان متعب الصقار وسليمان عبود المحبين وجمهورهما باطلاق اغنية الموت ولا المذلة دعما للأسرى الفلسطينيين الذين أعلنوا اضرابا عن الطعام في السجون الاسرائيلية

وتجيئ هذه الاغنية في سياق الأغاني الوطنية ومايبدعه كل من الفنانين متعب الصقار وسليمان عبود حيث اشتملت على كلمات ومعاني كبيرة تبعث العزة والفخر ومعاني الرجولة في النفس ليثبت النجمان عبود والصقار أن رسالة الفن لاتنفصل عن الواقع وبأن الأردن وفلسطين شيئا واحد ولتعبر عن أسمى معاني الوحدة والتضامن والتعاطف ونصرة أشقاء لنا في فلسطين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم

وقد نالت الأغنية ” الموت ولا المذلة” رغم أنه لم يمضي على اطلاقها سوى القليل من الوقت اعجابا واستحسانا كبيرا في أوساط المواطنين الأردنيين وغير الأردنيين فقد حملت هذه الأغنية رسالة عظيمة المعاني لأهلنا في فلسطين ورسالة للعدو الصهيوني بأن هذا الشعب العظيم لايقف وحده حيث تسانده الجماهير العربية

ومن المعروف أن الفنانين سليمان عبود ومتعب الصقار يتقنان جميع ألوان الغناء ومن كبار المبدعين في الوطن العربي والأردن ولهم قاعدة عريضة من الجمهور والمحبين وشعبية واسعة النطاق