الحرة نيوز – د.سطام حاكم الفايز

مع الضجة الكبيرة التي أثارتها المفرقعات والألعاب النارية وهي غير مسبوقة خاصة فزعة الجهات المختصة ومسارعتها بالقبض على من يبيعها من صغار التجار وأصحاب البقالات وتحويلهم للحكام الاداريين وربطهم بكفالات عدلية ومالية

حسب معلوماتي الأكيدة فهذه الضجة وهذه الفزعة لاتتناسب مع جملة من الحقائق أحب أن يعرفها كل مسؤول في الأردن وكل مواطن فمن يستورد المفرقعات النارية هو عين معروف في مجلس الأعيان وشخصية سياسية معروفة تم منحه رخصة حصرية لدخول مثل هذه الألعاب الخطيرة الى الأردن منذ فترة طويلة

لانريد بالطبع أن نتوسع بالتعليق على مثل هذا الأمر فالحكومة تعرف ذلك رغم الخطورة الشديدة ولكن المستغرب أن لايتم ملاحقة مثل هذا المسؤول في حين يتم القبض على صغار التجار وعلى الباعة الأطفال وكأنهم من يقومون باستيرادها ..

الأمر الثاني ومع وجود جهة كما ذكرنا تستورد المفرقعات والألعاب النارية لكن ذلك لايمنع من تهريبها حيث توجد كميات كبيرة تدخل الأسواق بطرق غير قانونية وهو أمر يثير الكثير من التساؤلات فهل يعقل أن الجهات المختصة أو بعض المسؤولين لايعرفون هذه الجهات التي تقوم بالتهريب ولماذا لاتسارع بتطبيق القانون أم أن القضية هي موسمية فقط ومجرد ضجة اعلامية وتصريحات تطلقها بعض الجهات لتطمئن الجميع أن الأمور تحت السيطرة

خطر الالعاب والمفرقعات النارية ليس خطرا موسميا مرتبطا بالمناسبات مثل شهر رمضان الكريم ومايليه من مناسبات أـخرى مثل عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك حيث تدخل الى الأسواق طوال العام كما هو حال الكثير من السلع المهربة مثل الدخان وغيره وذلك لايعفي الجهات المختصة من ملاحقة الاشخاص أو الشخصيات المتسببة بذلك

هي مناسبة لتوجيه رسالة لكل الجهات المختصة فلايجوز أن تُترك الأسواق للمهربين ليحققوا الأرباح الفاحشة والثراء على حساب المواطن البسيط الذي يدفع مقابل الحصول على هذه السلع فقد تؤدي الألعاب والمفرقعات النارية الى الحاق الضرر بالأطفال والتسبب لهم بعاهات أن لم نقل الوفاة فالكثير من هذه الألعاب خطير جدا وطالما أن هذه القضية بلغت هذا المستوى من الخطورة فحياة الناس أولى بالحفاظ عليها وهي أولى من السماح لمسؤول بأن يعبئ جيوبه بالمال الحرام