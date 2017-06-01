الحرة نيوز –

تابعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قضية الدجاج الفاسد الذي تم ضبط شحنات منه في محافظتي الكرك ومعان مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة .

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان الكميات التي تم ضبطها تقارب ال 80 طن من الدجاج الفاسد وهو ما يعني لو دخلت هذه الكميات بيوت الاردنيين لتسببت بكارثة حقيقية وشكلت تهديدا صريحا للامن الغذائي الوطني وقد ينتج عنها مالا يحمد عقباه.

واكد عبيدات ان حماية المستهلك هدفها المحافظة على سلامة الغذاء والدواء وجودة المنتجات والسلع والخدمات المقدمة للمواطنين والتوعية والتثقيف وان السكوت عن هذه القضية وتداعياتها لا نقبل به ولن يمر مرور الكرام ونحن دوما في حماية المستهلك ندعم المنتج الوطني بكافة السبل والوسائل مادام محافظا على المعايير والمواصفات المعمول بها.

وبين عبيدات ان حماية المستهلك ستتقدم بشكوى رسمية امام القضاء للكشف عن كافة تفاصيل هذه القضية واعلان نتائجها للراي العام بما يضمن مزيدا من الشفافية وحق المستهلك في الحصول على المعلومة المؤكدة دون زيادة او نقصان .

وطالب عبيدات الجهات الرسمية بتحويل كافة المتورطين الى القضاء الاردني الذي نعتز ونفتخر به ومعاقبة كل من تسول له نفسه العبث بسلامة الامن الغذائي للمواطنين مؤكدا ان لدى حماية المستهلك القدرة على اتباع الطرق القانونية والاخذ بحق المواطن الاردني .