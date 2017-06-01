الحرة نيوز –

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات كاميرات سرعة جديدة، جرى تركيبها على طريق المطار، بعمّان.

وقال ناشطون، إنه جرى تركيب 4 كاميرات جديدة في طريق المطار بين محطة “Gulf” للمحروقات وقرية النخيل.

والكاميرات على نحو التالي:

1) الكاميرا الاولى مقابل محطة “Gulf” للمحروقات تماماً.

2) الكاميرا الثانية تقع بعد كيلو متر واحد من محطة “Gulf” للمحروقات، وتصورفي الاتجاهين ذهابا وإيابا.

3) الكاميرا الثالثة قرب وزارة الخارجية كما يوجد واحدة مماثلة على المسرب الثاني.

4) الكاميرا الرابعة تقع قبل قرية النخيل بكيلو متر واحد على اليمين تصور ذهابا وإياب.