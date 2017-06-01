الحرة نيوز –

أظهرت إحدى الفواتير، التي نشرتها الشركة الوطنية للدواجن، بيع كمية من الدواجن، التي ضُبطت فاسدة، مقابل 10 قروش للكيلو الواحد.

وحسب الفاتورة، التي اطلعت عليها “الحرة”، فإن حوالي 13.5 طن من الدجاج المجمد، بيعت مقابل 10 قروش للكيلو الواحد.

من ناحيته، ذكر مصدر في مؤسسة الغذاء والدواء، أن هناك مبررين فقط لبيع كيلو الدجاج المجمد بهذا الثمن البخس.

وقال المصدر لـ “الحرة”، إن الاحتمال الأول، أن تكون الدجاجة من الأمهات أو الجدات، أي انهت دورتها الطبيعية.

وأوضح أن هذا النوع من الدواجن، لا يملك أي قيمة غذائية، عند استهلاكه، لكنه صالح للاستهلاك البشري.

أما الاحتمال الثاني، أن تكون كمية الدواجن فاسدة أصلا، ومباعة على أساس آخر، غير الاستهلاك البشري.

وتابع المصدر، أن كلا الاحتمالين، لا يمكن التأكد منهما، إلا بالفحوصات المخبرية.

وكانت كوادر مديرتي وزارة الصحة في محافظتي الكرك ومعان، أتلفت، كميات كبيرة من الدجاج الفاسد، قبل توزيعه على الفقراء، وأغلقت أحد مسالخ الشركة الوطنية للدواجن بالشمع الأحمر، في إطار التحقيق بالقضية.

ولاحقا، أصدرت الشركة الوطنية، بيانا، الأربعاء، حول ضبط كميات من الدجاج الفاسد، في محافظات الجنوب، قالت فيه إنها باعتها، في وقت سابق، لشركة أغذية، بموجب فواتير رسمية.

وأوضحت “الوطنية” في بيانها، أن الشركة التي اشترت كمية الدجاج، “لم تلتزم بشروط التخزين والتبريد”.