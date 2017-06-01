الحرة نيوز –

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة نهار اليوم، ويصبح الطقس ربيعياً معتدلاً في الجبال نهاراً، ويميل للحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية، وفق موقع طقس العرب.

وقال الموقع تكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، تنشط أحياناً، وتثير الأتربة في المناطق الصحراوية، وفي خليج العقبة، تكون الرياح شمالية.

ليلاً، تكون الأجواء باردة نسبيا الى باردة فوق الجبال، ولطيفة في باقي المناطق، كما ترتفع نسب الرطوبة وتظهر كميات من الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السُرعة.

وأضاف “طقس العرب” بأنه يتوقع بأن تكون الاجواء ربيعية مُعتدلة نهار غد، في حين تميل للحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

كما تظهر كميات من الغيوم المنخفضة خاصة ساعات الصباح.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة تكون الرياح: شمالية.