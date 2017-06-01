الحرة نيوز –

دعا وزير الزراعة خالد الحنيفات إلى التشاركية مع البنك الدولي لتنفيذ مشاريع ريادية في مناطق البادية، للحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وشدد الحنيفات خلال لقائه أمس رئيسة فريق مشروع تحسين سبل العيش في مناطق البادية بانو ستيلر وعدد من الأعضاء على أهمية تنفيذ المشروع بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي والصندوق الهاشمي والمجتمعات المحلية في البادية، بغية توفير فرص عمل وإقامة مشاريع وبنية تحتية تستهدف مربي الثروة الحيوانية.

ونفذ من خلال المشروع 3 محميات طبيعية بمساحة 30 ألف دونم في منطقة الهاشمية والحسينية وبابر، وإقامة حفرتين ترابيتين في منطقة الحسينية بسعة 75 ألف متر مكعب، ومنطقة الجفر (78 ألف متر مكعب) بقيمة 3.300 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي. ويتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحسين دخل أهالي المناطق المستهدفة.

الى ذلك، ترأس الحنيفات اجتماع اللجنة التحضيرية للمنتدى الزراعي الأول المنوي عقده خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في عمان، بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة نصر الدين حاج الأمين.

ويشارك في المنتدى دول عربية وصديقة ومنظمات دولية وإقليمية، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني، والأمن الغذائي والاجتماعي، من خلال تطوير العلاقة بين المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات وإيجاد الحلول الخلاقة للتحديات.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي وإمكانية مساندته عبر تطوير وتعزيز العلاقة مع المؤسسات الدولية والإقليمية والجهات المانحة، لدعم وتطوير القطاع الزراعي وخاصة في المزارع الصغيرة والأرياف وتمكين المرأة.