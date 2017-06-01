الحرة نيوز –

نشطت مجموعات من المتسولين في محافظة الطفيلة مع الأيام الاولى لشهر رمضان وبدأت بالتمركز في مواقع حيوية مثل المؤسسات الاستهلاكية ومحطات الوقود والبنوك وابواب المساجد وغيرها، وسط شكوى وانتقادات المواطنين من تزايد حجم الظاهرة وضرورة معالجتها.

ويرى مواطنون في الطفيلة، أن التسول بات مهنة لدى العديد من المتسولين، الذين يأتون من خارج مناطق المحافظة، مؤكدين أن تلك الظاهرة الاجتماعية أصبحت مصدر قلق، في ظل الإصرار وأسلوب التسول المزعج من قبل المتسولين الذين يتجاوز عددهم يوميا في مناطق المحافظة (50) متسولا، مبينين أن أغلب المتسولين من النساء أو الفتيات أو من الأطفال من الجنسين، الذين يطلبون «الحسنة»، ويتلون دعوات، لكونهم يكررونها مئات المرات يوميا، وتتركز على دوام الصحة والعافية وطول العمر إلى جانب منظومة من الأدعية تسرد مرة واحدة وبسرعة ودون انقطاع.

واشار المواطن خالد كامل البدور، إلى أن المتسولين أكثرهم من النساء ينتشرن في مختلف أرجاء الأسواق في الطفيلة، ويفترش بعضهن الأرصفة، ويضعن أطفالهن في حالة رثة من الملابس والمظهر لاستدرار عطف المارة، وتبرز بعضهن تقارير طبية من أطباء في القطاع الخاص تبين حاجة المتسول للمعالجة من مرض معين أصيب به، بغية التسول، فيما البعض منهن يتجولن في الشوارع ويدخلن المحلات التجارية وامام المساجد طلبا للاحسان من المواطنين، ما يشكل إرباكا لهم وإزعاجا.

بدوره، قال مدير التنمية الاجتماعية في الطفيلة عبدالله الصقور، أن ظاهرة التسول في الطفيلة مصدرها من خارج المحافظة ممن يأتون اليها لممارسة التسول في مواسم وأوقات معينة، مؤكدا ان فرقا للمديرية تنتشر في مناطق العيص ووسط الطفيلة ومناطق العين البيضاء لمكافحة هذه الظاهرة التي اخذت بالازدياد، لكن المشكلة تكمن في ان المتسولين وحين مشاهدتهم لفرق المكافحة يقومون بالاتصال فيما بينهم والاختباء بين الاحياء السكينة، ما يصعب مشاهدتهم من قبل فرق مكافحة التسول.

وناشد الصقور، أئمة المساجد بإرشاد المواطنين وحثهم بخطورة هذه الظاهرة وعدم تلبية مطالب المتسولين، مبينا أن ما يقومون به يعد حرفة ومهنة اعتادوا عليها، داعيا إبلاغ الجهات المختصة عند مشاهدة مثل هذه الظواهر، لافتا الى أن مثل هذه العادات تشوه الصورة الحضارية للمنطقة.

وأوضح مدير شرطة الطفيلة العقيد عمر الخرشة، أن دور رجال الأمن الذين يرافقون فرق مديرية التنمية لمكافحة التسول، يقتصر على ضبط المتسولين وإيداعهم إلى دور الرعاية التابعة للمديرية، أو إلى الحاكم الإداري، إضافة إلى حماية موظفي التنمية من أي اعتداء عليهم، أثناء قيامهم بواجب ضبط المتسولين.