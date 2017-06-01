الحرة نيوز

حصل الطالبان الاردنيان هشام ماهر أبو محمود على معدل 99.77 في القسم العلمي والطالبة نور عبدالسلام أبوصفا على معدل 97.47 في المئة أدبي، لامتحانات الثانوية العامة في الكويت، ليكونا ضمن أفضل 20 طالبا على مستوى الكويت.

وذكر هشام أن من أسباب تفوقه هو المذاكرة أولاً بأول بالاضافة إلى توزيع ساعات الدراسة حسب كل مادة علمية، لافتاً أن بعض الاختبارات كانت تحتاج إلى تركيز خاصة مادة الفيزياء، مبيناً أن طموحه في الانتساب لكلية الطب البشري في جامعة الكويت.

وقالت أبوصفا إنني كنت أذاكر دروسي أولاً بأول لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 ساعات يومياً وقد استعنت ببعض الدروس الخصوصية، مشددة على انها تنصح بالحصول على الدروس الخصوصية في إحدى المواد التي توجد بها صعوبات في التعلم وليس جميع المواد.

وأكدت انها إلى الآن لم تحدد التخصص الجامعي الذي ترغب باستكمال دراستها فيه.