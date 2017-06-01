الحرة نيوز –

تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (234) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها(63) إصابة، ووفاة شخص اثر حادث دهس في العاصمة .

في حين تم التعامل مع (413) حالة مرضية مختلفة.

فقد تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بالقرب من الدوار الثامن، نتج عن الحادث إصابة (4) أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى التخصصي، وحالتهم العامة متوسطة .

كما تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حادث تدهور مركبة بمنطقة المقابلين، نتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة