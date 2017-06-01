الحرة نيوز –

ضبطت وحدة مكافحة التسول في وزارة التنمية الاجتماعية 600 متسولاً في المملكة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأضاف مدير وحدة مكافحة التسول رائد الكفاوين إن فرق مكافحة التسول ضبطت في العاصمة عمان 51 متسولاً بينهم أطفال أغلبهم بالقرب من الاشارات الضوئية الحيوية.

وبين أن فرق الوحدة تعمل على مدار الساعه امام المساجد والطرقات والاماكن الحيوية لضبط المتسولين.

وأوضح أنه يوجد متسولين يمارسون التسول تحت مسمى ” أبكياء رمضان” وهم لا يتسولون في الطرقات، داعياً عدم التعاطف مع هؤلاء، لإن العديد منهم غير محتاجين، وإنما غايتهم كسب المال عن طريق التسول.

ودعا الكفاوين المواطنين بعدم تقدم الاموال للمتسولين بكون ذلك يشجعهم للتسول.

وأشار الى أنه يجب على المتبرعين توجيه تبرعاتهم للاسر العفيفة الموجود في المنازل او عبر الجمعيات المرخصة الرسمية والمسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية