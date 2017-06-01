الحرة نيوز – نصت المادة ١٣٣ا-يجوز للدائن ان يطلب حبس مدينه في جميع الديون وبما فيها المهر اذا لم يسدد الدين ولَم يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الاخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذهالتسوية فلرءيس. التنفيذ ان يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وان يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ وله سماع أقوال المحكوم له وبيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على ان لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات

ب-يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي او التسوية دينا مستقلا يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره

ج-١١-لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد على ان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدين او الاقساط المحكوم بها او الدايءنون ولايحول ذلك دون طلب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة

٢-يقع عبىء إثبات احتساب مدد الحبس المشار اليها في البند(١١)من هذه الفقرة عن كامل الديون والأقساط على المحكوم عليه

د-على الرغم مما ورد في الفقرة (ا)من هذه المادة يجوز للمحكوم له ان يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والاجور دون الحاجة الى إثبات اقتداره واذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره واذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والاجور المتراكم لاحكام الفقرة (ا)من هذه المادة

لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس اذا اقتنع بناء على تقرير طبيب مختص لدى جهة رسمية موءيد بشهادته امام رئيس التنفيذ ان المحكوم عليه مريض بمرض لايتحمل معه الحبس

المادة ١٤-لا يجوز الحبس لأي من :-

ا-موظفي الوزارات والدواءير والموءسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتبا شهريا

ب-من لا مسوءولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي

ج-المعتوه والمجنون

د-الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الحاضنة حتى اتمامه السنتين من عمره

المادة ١٥ا-على الرغم مما ورد في المادتين (١٣)و(١٤٤)من هذا القانون يجوز حبس المحكوم عليه الى حين إذعانه عند الامتناع عن تسليم الصغير او عدم الالتزام بتنفيذ حكم الروءيا او الاستزارة او الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له

ب-يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة او ضمنا حق المثابرة اذا أخذ المحكوم عليه الصغير وأثبت المحكوم له لدى رءبيس التنفيذ ان الصغير تحت يد المحكوم عليه

المادة ١٦٦-اذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الداءينين قسمة غرماء في حال كوّن الديون في مرتبة واحدةواذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي

ا-النفقات والاجور وتقدم نفقة ونفقة الصغار واجرة المسكن على غيرها من النفقات والاجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الاقارب ثم اجرة الرضاع ثم اجرة الحضانة

ب-بقية الديون الاخرى وتكون في مرتبة واحدة

المحامية آمال فرحان عبد العزيز المسلط