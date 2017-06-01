الحرة نيوز –

التقى وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون التقى رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله في رام الله، وفقا لما نشره موقع القناة الثانية الإسرائيلية اليوم.

وأشار الموقع إلى أن وزير مالية إسرائيل وضع رئيس الوزراء الفلسطيني في صورة وتفاصيل التسهيلات الإسرائيلية التي قررها المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر”الكابينيت” للفلسطينيين، وذلك عشيه زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنطقة الاسبوع الماضي، والتي من ضمنها اقامة مناطق صناعية في الضفة الغربية.

وجاء اللقاء بمشاركة وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وما يسمى “منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية” بولي موردخاي.