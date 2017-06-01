الحرة نيوز –

ذكر شقيق مؤسس وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش أن أخاه ريان مشعل، قتل في ضربة جوية للتحالف الدولي على محافظة دير الزور شرقي سوريا، وبحسب ما نقلته “وكالة رويترز” فأن تصريحات شقيق مشعل جاءت خلال منشور له على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” الأربعاء، حيث أفاد بأن شقيقه الذي يعدّ أحد مؤسسي وكالة أعماق الأخبارية التابعة لـ داعش قد قتل في ضربة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بمحافظة دير الزور في شرق سوريا.

وأضاف في منشوره أن ريان وطفلته قتلا في منزلهما بمدينة الميادين الواقعة في محافظة دير الزور، حيث قال “أزف إليكم نبأ استشهاد شقيقي الأكبر براء كادك والمعروف باسم ريان مشعل… إثر غارة جوية للتحالف”، فيما تداول نشطاء نبأ مقتل مشعل على وسائل التواصل الإجتماعي.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يؤكّد أو ينفي مقتل مشعل، لكن مديرة خدمة موقع “سايت” المخصص لمراقبة نشاطات الجماعات المتشددة ريتا كاتس، أفادت في تغريدة لها عبر تويتر بأن ضربة للتحالف قتلت مشعل على ما يبدو في دير الزور، وأضافت كاتس في تغريدة أخرى بأن مشعل كان يعمل في “وكالة حلب للأنباء”.

وتعتبر وكالة “أعماق” الإخبارية الناطق الرسمي لتنظيم داعش منذ تأسيسها عام 2014، وغالباً ما يعلن التنظيم مسؤوليته عن الهجمات التي يشنّها في أنحاء العالم عبر قنوات “أعماق” على وسائل التواصل الإجتماعي.

الجدير بالذكر أن تنظيم داعش يسيطر على مناطق واسعة من محافظة دير الزور شرقي سوريا، ومن أهم معاقله في المحافظة مدينتي البوكمال والميادين إضافة إلى أحياء من مركز المحافظة.