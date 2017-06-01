الحرة نيوز –

محمد ناصر الحسنات (288 عاما)؛ طبيب يعمل بتفاني في قسم الطوارئ بمستشفى الملكة رانيا العبد الله الحكومي بلواء البتراء؛ بالرغم من أنه يشكو من ورم نادر في أسفل العمود الفقري حيث اكتشفه قبل أكثر من عام لكنه لا يزال على رأس عمله بالرغم من المصاعب الصحية التي تواجهه.

يحتاج الطبيب الحسنات لتناول المسكنات كونه يعاني من نوبات شديدة ومتكررة في ظهره الأمر الذي يضطره لعلاج نفسه أثناء المناوبات؛ هذا التفاني في العمل دفع بأحد زملائه لإلتقاط صورة له حازت على إعجاب نشطاء التواصل الاجتماعي حيث ظهر الحسنات في الصورة يحاول أخذ قسط من الراحة بزي العمل وفي يده المحاليل المسكنة.

هذا هو زميلنا العزيز الطبيب محمد ناصر الحسنات الذي يعاني من الآم شديدة ومتكررة اسفل العمود الفقري فيضطر لعلاج نفسه أثناء مناوباته ويستمر بنفس الوقت بعلاج مرضاه .

بدورها علقت نقابة الأطباء الأردنين عبر صفحتها على الفيسبوك على الصورة بالقول: “هذا هو رمز للطبيب الأردني الشاب المثابر الذي يعكس الصورة الناصعة المشرقة التي يجب أن يعرفها المجتمع”.

من جانبهم أثنى نشطاء التواصل الاجتماعي على تفاني الحسنات داعين له بالشفاء العاجل.