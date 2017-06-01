الحرة نيوز –

:بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم ٣٣٠٤ أطنان منها ٢٥٠٣ أطنان خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها:

باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو بين ١٠٠-٣٠٠ فلس

بصل ناشف ١٠٠ – ٣٠٠ فلس

البطاطا ٢٥٠ – ٤٥٠ فلسا

بطيخ ١٠٠-٣٥٠ فلسا

البندورة ١٠٠ -٣٠٠ فلس

الجزر ٦٠٠ فلس – ١.٥٠٠دينار

الخيار ١٠٠- ٣٥٠ فلسا

الزهرة ١٥٠-٣٥٠ فلسا

فاصولياء ٧٠٠ فلس – ١.٢٥٠ دينار

الكوسا ١٥٠- ٥٠٠ فلس

شمام ١٥٠- ٦٠٠ فلس

الليمون ٥٠٠ فلس -١ دينار

موز بلدي ٢٥٠ – ٧٠٠٠ فلس.