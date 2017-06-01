الحرة نيوز –

أكد مدير الأمن العام، اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه، أن على مراكز الإصلاح

والتأهيل الاستمرار بالعمل بالنهج الإصلاحي في رعاية النزلاء والحفاظ على السمعة الطبية التي اكتسبتها الإدارة من خلال سنوات طويلة من العمل الجاد والهادف ومنذ اعتماد استراتيجية الإصلاح كبديل للسجون التقليدية، والتي ترتكز بداية على إعطاء النزيل حقوقه التي نص عليها القانون والحفاظ على كرامته وتحسين مستويات الخدمة المقدمة له والمتوافقة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد مدير الأمن العام، من خلال تعليمات أرسلت الى مراكز الإصلاح والتأهيل كافة، ضرورة معاملة النزلاء بسواسية واحترامهم وعدم التعرض لكرامتهم، والتزام نصوص قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الذي ينظم العلاقة بين رجل الأمن العام والنزيل ويحدد ما للنزيل من حقوق وما عليه من واجبات.

كما وشدد اللواء الركن الفقيه على ضرورة استقبال أي شكوى تقدم من النزلاء والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إضافة الى تقديم الرعاية الصحية والنفسية للنزلاء والاهتمام بمستوى النظافة داخل المراكز وتحسين الوجبات الغذائية المقدمة لهم، وتفعيل مكاتب الاستعلامات على الأبواب الرئيسية لمراكز الإصلاح والتأهيل كافة.

كما وتضمن الكتاب ضرورة تقديم التسهيلات الضرورية واللازمة للمحامين عند مقابلة موكليهم من النزلاء ووفق التعلميات المعمول بها، وتفعيل دور الباحثين الاجتماعيين والإرشاد النفسي والديني وفتح المرافق الترفيهية والثقافية والرياضية أمامهم.

وأكد الكتاب كذلك تسهيل دور اللجان والهيئات المحلية المعنية بحقوق الإنسان والوفود الرسمية أثناء زياراتهم الرسمية لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضرورة التقيد بكل ما جاء بالكتاب واعتباره غاية في الأهمية.